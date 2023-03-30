Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім про використання Україною військової допомоги США: Ми не бачимо кричущих порушень

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 07:31
Білий дім про використання Україною військової допомоги США: Ми не бачимо кричущих порушень
ДЖОН КІРБІ, ФОТО: GETTY IMAGES

Білий дім не бачить жодних доказів, які б свідчили про неналежне використання Україною військової допомоги, яку надають США.

Джерело: координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень".

Деталі: Кірбі також заявив, що Україна поділяє занепокоєння США щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості використання американського обладнання.

"Ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це – війна. Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку солдат бере із собою у бій", – додав він.

Що цьому передувало:

  • У січні до Києва прибули аудитори США, щоби забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.
  • 29 березня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило, що інспектори не виявили ознак серйозних порушень, пов'язаних з використанням американської військової допомоги.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
США
США роблять все можливе, щоб повернути РФ до виконання договору про ядерну зброю – Держдеп
Зеленський на Саміті демократії: Потрібна перемога цього року
США не виявили серйозних порушень, пов’язаних із допомогою Україні – інспектор USAID
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...