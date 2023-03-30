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Білий дім про використання Україною військової допомоги США: Ми не бачимо кричущих порушень

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 07:31
Білий дім про використання Україною військової допомоги США: Ми не бачимо кричущих порушень
ДЖОН КІРБІ, ФОТО: GETTY IMAGES

Білий дім не бачить жодних доказів, які б свідчили про неналежне використання Україною військової допомоги, яку надають США.

Джерело: координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень".

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Деталі: Кірбі також заявив, що Україна поділяє занепокоєння США щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості використання американського обладнання.

"Ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це – війна. Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку солдат бере із собою у бій", – додав він.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У січні до Києва прибули аудитори США, щоби забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.
  • 29 березня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило, що інспектори не виявили ознак серйозних порушень, пов'язаних з використанням американської військової допомоги.  

Теми: СШАУкраїназброя
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