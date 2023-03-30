Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом об использовании Украиной военной помощи США: Мы не видим вопиющих нарушений

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 07:31
Белый дом об использовании Украиной военной помощи США: Мы не видим вопиющих нарушений
ДЖОН КИРБИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Белый дом не видит никаких доказательств, свидетельствующих о ненадлежащем использовании Украиной военной помощи, которую предоставляют США.

Источник: координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-то вопиющих нарушений".

Детали: Кирби также заявил, что Украина разделяет обеспокоенность США по обеспечению надлежащей подотчетности и прозрачности использования американского оборудования.

"Мы все стремимся к как можно большему надзору и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это – война. Во время боя невозможно идеально предусмотреть движение каждой единицы, которую солдат берет с собой в бой", – добавил он.

Что этому предшествовало:

  • В январе в Киев прибыли аудиторы США, чтобы обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.
  • 29 марта Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что инспекторы не обнаружили признаков серьезных нарушений, связанных с использованием американской военной помощи.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
США
США делают все возможное, чтобы вернуть РФ к выполнению договора о ядерном оружии – Госдеп
Зеленский на Саммите демократии: Нужна победа в этом году
США не обнаружили серьезных нарушений, связанных с помощью Украине - инспектор USAID
Последние новости
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
21:16
видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском
Все новости...