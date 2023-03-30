Белый дом об использовании Украиной военной помощи США: Мы не видим вопиющих нарушений

Белый дом не видит никаких доказательств, свидетельствующих о ненадлежащем использовании Украиной военной помощи, которую предоставляют США.

Источник: координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-то вопиющих нарушений".

Детали: Кирби также заявил, что Украина разделяет обеспокоенность США по обеспечению надлежащей подотчетности и прозрачности использования американского оборудования.

"Мы все стремимся к как можно большему надзору и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это – война. Во время боя невозможно идеально предусмотреть движение каждой единицы, которую солдат берет с собой в бой", – добавил он.

Что этому предшествовало:

В январе в Киев прибыли аудиторы США, чтобы обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

29 марта Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что инспекторы не обнаружили признаков серьезных нарушений, связанных с использованием американской военной помощи.