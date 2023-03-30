Более 35 тысяч человек захотели в "Гвардию наступления"

Всего более 35 тысяч заявок поступило на вступление в бригады "Гвардии наступления". Из них более 16 тысяч в подразделения, которые входят в состав Национальной гвардии.

Источники: "Укринформ", который цитирует представителя НГУ Руслана Музычука из единого марафона новостей

Прямая речь: "Общее количество заявок, которые были поданы за почти 2 месяца во все подразделения МВД (которые входят в "Гвардию наступления" - ред.), составляет чуть более 35 тысяч. И более 16 тысяч - это именно те, что касаются именно наших подразделений".

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Детали: По словам Музычука, сейчас более 10 процентов кандидатов из тех, что подали заявки, зачислены в воинские части.

Предыстория:

27-го марта Музычук сообщал, что с начала февраля поступило более 16 тысяч заявлений от желающих вступить в штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые формируются в составе Нацгвардии.