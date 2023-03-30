Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 35 тысяч человек захотели в "Гвардию наступления"

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 21:12
Более 35 тысяч человек захотели в Гвардию наступления

Всего более 35 тысяч заявок поступило на вступление в бригады "Гвардии наступления". Из них более 16 тысяч в подразделения, которые входят в состав Национальной гвардии.

Источники: "Укринформ", который цитирует представителя НГУ Руслана Музычука из единого марафона новостей

Прямая речь: "Общее количество заявок, которые были поданы за почти 2 месяца во все подразделения МВД (которые входят в "Гвардию наступления" - ред.), составляет чуть более 35 тысяч. И более 16 тысяч - это именно те, что касаются именно наших подразделений".

Реклама:

Детали: По словам Музычука, сейчас более 10 процентов кандидатов из тех, что подали заявки, зачислены в воинские части.

Предыстория:

  • 27-го марта Музычук сообщал, что с начала февраля поступило более 16 тысяч заявлений от желающих вступить в штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые формируются в составе Нацгвардии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Гвардия наступленияМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Гвардия наступления
Бойцы "Стального кордона" ослепили очередное "око мордора" РФ
"Азов" отработал по позициям россиян: уничтожен ДОТ и живая сила
Бойцы Стального кордона "насыпают" оккупантам: ГПСУ показала фрагмент горячего боя
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: