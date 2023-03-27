Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Набір до "Гвардії наступу" завершується, до НГУ надійшло понад 16 тис. заявок

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 01:15
Набір до Гвардії наступу завершується, до НГУ надійшло понад 16 тис. заявок
"ГВАРДІЯ НАСТУПУ". ФОТО МВС

З початку лютого надійшло понад 16 тис. заяв від бажаючих вступити до штурмових бригад "Гвардії наступу", які формуються у складі Національної гвардії України, набір триватиме орієнтовно до 1 квітня.

Джерело: спікер НГУ Руслан Музичук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "За майже 2 місяці отримано понад 16 тис. заявок. Набір буде тривати орієнтовно до 1 квітня. Якщо й надалі будуть приходити заявки, якщо будуть бажаючі, то, можливо, будуть формуватися резерви й інші підрозділи".

Реклама:

Деталі: Музичук наголосив, що наразі триває відбір, а тому не всі, хто подав заявки, будуть зараховані до "Гвардії наступу".

"Кількість бажаючих досить велика, проте ще тривають етапи відбору і далі всі кандидати, які подали заявки, повинні їх пройти", – розповів спікер НГУ.

Він також повідомив, що бійці, які пройшли медичну комісію, здали тестування і приєдналися до підрозділів, приступили до навчання.

ВІДЕО ДНЯ

"Зараз у багатьох підрозділах вже проходять індивідуальні заняття під керівництвом інструкторів. Добровольці проходять заняття зі стрілецькою зброєю, опановують тактику, у деяких підрозділах почалися навчання зенітників та артилеристів", – розповів Музичук.

Передісторія:

  • 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. 
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
  • Штурмові бригади "Гвардії наступу" проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців і лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.

Теми: НацгвардіяГвардія наступу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Нацгвардія
ДТП зі смертю нацгвардійця: справу екссудді Тандира відправили до суду
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: суд від жовтня 2022 року слухає свідків
Із полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: