Набір до "Гвардії наступу" завершується, до НГУ надійшло понад 16 тис. заявок
З початку лютого надійшло понад 16 тис. заяв від бажаючих вступити до штурмових бригад "Гвардії наступу", які формуються у складі Національної гвардії України, набір триватиме орієнтовно до 1 квітня.
Джерело: спікер НГУ Руслан Музичук в ефірі телемарафону
Пряма мова: "За майже 2 місяці отримано понад 16 тис. заявок. Набір буде тривати орієнтовно до 1 квітня. Якщо й надалі будуть приходити заявки, якщо будуть бажаючі, то, можливо, будуть формуватися резерви й інші підрозділи".
Деталі: Музичук наголосив, що наразі триває відбір, а тому не всі, хто подав заявки, будуть зараховані до "Гвардії наступу".
"Кількість бажаючих досить велика, проте ще тривають етапи відбору і далі всі кандидати, які подали заявки, повинні їх пройти", – розповів спікер НГУ.
Він також повідомив, що бійці, які пройшли медичну комісію, здали тестування і приєдналися до підрозділів, приступили до навчання.
"Зараз у багатьох підрозділах вже проходять індивідуальні заняття під керівництвом інструкторів. Добровольці проходять заняття зі стрілецькою зброєю, опановують тактику, у деяких підрозділах почалися навчання зенітників та артилеристів", – розповів Музичук.
Передісторія:
- 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
- 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно.
- Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
- Штурмові бригади "Гвардії наступу" проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців і лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.