У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерела: "Суспільне" у Telegram, Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Про вибухи у Запоріжжі "Суспільне" повідомило близько опівночі 31 березня.

У Запорізькій ОВА закликали мешканців міста і області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.

Що цьому передувало: