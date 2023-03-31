У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
П'ятниця, 31 березня 2023, 01:37
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Джерела: "Суспільне" у Telegram, Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram
Деталі: Про вибухи у Запоріжжі "Суспільне" повідомило близько опівночі 31 березня.
У Запорізькій ОВА закликали мешканців міста і області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.
Що цьому передувало:
- Ввечері 30 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе.
- Окупанти обстріляли Харків із території РФ.