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У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 01:37
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
ЗАПОРІЖЖЯ, ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерела: "Суспільне" у Telegram, Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Про вибухи у Запоріжжі "Суспільне" повідомило близько опівночі 31 березня.

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У Запорізькій ОВА закликали мешканців міста і області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.

Що цьому передувало:

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Теми: Запоріжжяповітряна тривогавибух
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