В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Источники: "Суспільне" в Telegram, Запорожская областная военная администрация в Telegram

Детали: О взрывах в Запорожье "Суспільне" сообщило около полуночи 31 марта.

В Запорожской ОВА призвали жителей города и области находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги и сохранять информационную тишину.

Что этому предшествовало: