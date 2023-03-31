Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 01:37
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
ЗАПОРОЖЬЕ, ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Источники: "Суспільне" в Telegram, Запорожская областная военная администрация в Telegram

Детали: О взрывах в Запорожье "Суспільне" сообщило около полуночи 31 марта.

В Запорожской ОВА призвали жителей города и области находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги и сохранять информационную тишину.

Что этому предшествовало:

  • Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.
  • Оккупанты обстреляли Харьков с территории РФ.

Темы: Запорожьевоздушная тревогавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
Запорожье
Россияне ночью атаковали Запорожье, Краматорск и Харьков – ОВА
В результате вражеской атаки на Запорожье поврежден объект инфраструктуры – мэрия
Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью в среду
Последние новости
00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 4 громадам
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
Все новости...