В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Пятница, 31 марта 2023, 01:37
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Источники: "Суспільне" в Telegram, Запорожская областная военная администрация в Telegram
Детали: О взрывах в Запорожье "Суспільне" сообщило около полуночи 31 марта.
В Запорожской ОВА призвали жителей города и области находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги и сохранять информационную тишину.
Что этому предшествовало:
- Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.
- Оккупанты обстреляли Харьков с территории РФ.