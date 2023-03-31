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"Знайома тактика". У Білому домі прокоментували арешт в РФ журналіста WSJ

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 04:44
Знайома тактика. У Білому домі прокоментували арешт в РФ журналіста WSJ
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Білий дім назвав безпідставними звинувачення, які ФСБ висунула затриманому у Росії журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, проти нього порушено кримінальну справу про шпигунство.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Немає підстав вважати, що звинувачення (Евана Гершковича – ред.) у шпигунстві є вірними".

Деталі: У Білому домі наголосили, що Штати продовжують вивчати обставини затримання журналіста, який є громадянином США.

Затримання журналіста WSJ речниця адміністрації Джо Байдена назвала "знайомою тактикою". За її словами, росіяни затримали громадянина США, щоби мати додаткові важелі для переговорів.

Що цьому передувало:

  • 30 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • Суд Москви заарештував журналіста WSJ до 29 травня.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив арешт Евана Гершковича та закликав американців, які перебувають у РФ, якнайшвидше виїхати.

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Теми: СШАФСБ
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