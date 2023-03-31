"Знайома тактика". У Білому домі прокоментували арешт в РФ журналіста WSJ

Білий дім назвав безпідставними звинувачення, які ФСБ висунула затриманому у Росії журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, проти нього порушено кримінальну справу про шпигунство.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Немає підстав вважати, що звинувачення (Евана Гершковича – ред.) у шпигунстві є вірними".

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Деталі: У Білому домі наголосили, що Штати продовжують вивчати обставини затримання журналіста, який є громадянином США.

Затримання журналіста WSJ речниця адміністрації Джо Байдена назвала "знайомою тактикою". За її словами, росіяни затримали громадянина США, щоби мати додаткові важелі для переговорів.

Що цьому передувало:

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