"Знайома тактика". У Білому домі прокоментували арешт в РФ журналіста WSJ

Білий дім назвав безпідставними звинувачення, які ФСБ висунула затриманому у Росії журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, проти нього порушено кримінальну справу про шпигунство.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Немає підстав вважати, що звинувачення (Евана Гершковича – ред.) у шпигунстві є вірними".

Деталі: У Білому домі наголосили, що Штати продовжують вивчати обставини затримання журналіста, який є громадянином США.

Затримання журналіста WSJ речниця адміністрації Джо Байдена назвала "знайомою тактикою". За її словами, росіяни затримали громадянина США, щоби мати додаткові важелі для переговорів.

Що цьому передувало:

30 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

Суд Москви заарештував журналіста WSJ до 29 травня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив арешт Евана Гершковича та закликав американців, які перебувають у РФ, якнайшвидше виїхати.