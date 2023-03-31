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"Знакомая тактика". В Белом доме прокомментировали арест в РФ журналиста WSJ

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 04:44
Знакомая тактика. В Белом доме прокомментировали арест в РФ журналиста WSJ
ЭВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Белый дом назвал безосновательными обвинения, которые ФСБ выдвинула задержанному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, против него возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Нет оснований считать, что обвинения (Эвана Гершковича – ред.) в шпионаже являются верными".

Детали: В Белом доме отметили, что Штаты продолжают изучать обстоятельства задержания журналиста, который является гражданином США.

Задержание журналиста WSJ пресс-секретарь администрации Джо Байдена назвала "знакомой тактикой". По ее словам, россияне задержали гражданина США, чтобы иметь дополнительные рычаги для переговоров.

Что этому предшествовало:

  • 30 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.
  • Суд Москвы арестовал журналиста WSJ до 29 мая.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил арест Эвана Гершковича и призвал американцев, находящихся в РФ, как можно быстрее уехать.

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Темы: СШАФСБ
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