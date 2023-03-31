"Знакомая тактика". В Белом доме прокомментировали арест в РФ журналиста WSJ
Пятница, 31 марта 2023, 04:44
Белый дом назвал безосновательными обвинения, которые ФСБ выдвинула задержанному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, против него возбуждено уголовное дело о шпионаже.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Нет оснований считать, что обвинения (Эвана Гершковича – ред.) в шпионаже являются верными".
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Детали: В Белом доме отметили, что Штаты продолжают изучать обстоятельства задержания журналиста, который является гражданином США.
Задержание журналиста WSJ пресс-секретарь администрации Джо Байдена назвала "знакомой тактикой". По ее словам, россияне задержали гражданина США, чтобы иметь дополнительные рычаги для переговоров.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 30 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.
- Суд Москвы арестовал журналиста WSJ до 29 мая.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил арест Эвана Гершковича и призвал американцев, находящихся в РФ, как можно быстрее уехать.