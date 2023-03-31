Закарпатець отримав 15 років тюрми за вбивство офіцера-прикордонника

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним засудив до 15 років позбавлення волі Івана Магея - обвинуваченого в справі про вбивство прикордонника Вадима Березенського.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прокуратура просила для обвинуваченого довічне позбавлення волі.

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Наразі вирок не набрав законної сили. На оскарження рішення суду обвинувачений має 30 днів з дня його проголошення.

"Якщо сім’я Вадима вирішить подавати апеляцію, прикордонники робитимуть все можливе для їх підтримки", – прокоментував нинішній вирок голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Справа слухалась із 2018 року.

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