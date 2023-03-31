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Закарпатець отримав 15 років тюрми за вбивство офіцера-прикордонника

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 17:20
Закарпатець отримав 15 років тюрми за вбивство офіцера-прикордонника
фото ДПСУ

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним засудив до 15 років позбавлення волі Івана Магея - обвинуваченого в справі про вбивство прикордонника Вадима Березенського.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прокуратура просила для обвинуваченого довічне позбавлення волі.

Наразі вирок не набрав законної сили. На оскарження рішення суду обвинувачений має 30 днів з дня його проголошення.

"Якщо сім’я Вадима вирішить подавати апеляцію, прикордонники робитимуть все можливе для їх підтримки", – прокоментував нинішній вирок голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Справа слухалась із 2018 року.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 листопада 2018 року пізно увечері під час проведення сумісної з румунськими прикордонниками операції з виявлення тютюнових контрабандистів, неподалік річки Тиса українські прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі із великою сумою грошей.
  • Чоловік, який прибув "рятувати" порушника (Іван Магей), за кермом автомобіля марки "Ауді" іноземної реєстрації скоїв наїзд на начальника відділу прикордонної служби "Ділове" на Закарпатті Вадима Березенського, внаслідок якого той помер.
  • Березенського посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
  • Магея затримали 17 листопада 2018 року в результаті проведених розшукових заходів.

Теми: вбивствоЗакарпаттяПрикордонна служба
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