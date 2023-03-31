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Закарпатец получил 15 лет тюрьмы за убийство офицера-пограничника

Валентина РоманенкоПятница, 31 марта 2023, 17:20
Закарпатец получил 15 лет тюрьмы за убийство офицера-пограничника
фото ГПСУ

Тячевский районный суд Закарпатской области признал виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы Ивана Магея - обвиняемого по делу об убийстве пограничника Вадима Березенского.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Прокуратура просила для обвиняемого пожизненное лишение свободы.

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Сейчас приговор не вступил в законную силу. На обжалование решения суда у обвиняемого есть 30 дней со дня его провозглашения.

"Если семья Вадима решит подавать апелляцию, пограничники будут делать все возможное для их поддержки", - прокомментировал нынешний приговор глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Дело слушалось с 2018 года.

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Предыстория:

  • 15 ноября 2018 года поздно вечером во время проведения совместной с румынскими пограничниками операции по выявлению табачных контрабандистов, недалеко от реки Тиса украинские пограничники задержали мужчину в гидрокостюме с крупной суммой денег.
  • Мужчина, который прибыл "спасать" нарушителя (Иван Магей), за рулем автомобиля марки "Ауди" иностранной регистрации совершил наезд на начальника отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадима Березенского, в результате которого тот скончался.
  • Березенского посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.
  • Магея задержали 17 ноября 2018 года в результате проведенных розыскных мероприятий.

Темы: убийствоЗакарпатьеПограничная служба
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