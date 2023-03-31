Закарпатец получил 15 лет тюрьмы за убийство офицера-пограничника

Тячевский районный суд Закарпатской области признал виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы Ивана Магея - обвиняемого по делу об убийстве пограничника Вадима Березенского.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Прокуратура просила для обвиняемого пожизненное лишение свободы.

Сейчас приговор не вступил в законную силу. На обжалование решения суда у обвиняемого есть 30 дней со дня его провозглашения.

"Если семья Вадима решит подавать апелляцию, пограничники будут делать все возможное для их поддержки", - прокомментировал нынешний приговор глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Дело слушалось с 2018 года.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ