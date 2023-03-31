Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Син президента Уганди готовий захищати Москву від "імперіалістів": надішле солдатів

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 березня 2023, 22:20
Син президента Уганди готовий захищати Москву від імперіалістів: надішле солдатів
Мухузі Кайнеругаба, фото: Twitter

Син президента Уганди генерал Мухузі Кайнеругаба заявив, що готовий надсилати в Москву солдатів, якщо їй будуть загрожувати "імперіалісти". 

Джерело: Кайнеругаба у Twitter

Пряма мова: "Називайте мене "путіністом", якщо хочете, але ми, Уганда, надішлемо солдатів на захист Москви, якщо їй колись загрожуватимуть імперіалісти".

Нагадаємо: 

  • Росія намагається посилити свій вплив у бідних країнах Африки, щоб фактично відкрити там "другий фронт" для протиставлення Заходу.
  • Україна у 2023 році планує відкрити посольства у десяти країнах Африки.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: АфрикаРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції

Якщо Китай дасть Росії летальну зброю, це буде "історична помилка" – генсек НАТО

відеоНа кордоні з Білоруссю поставили величезний екран: показує сусідам Бучу і Зеленського

Київ і Варшава владнали суперечку через експорт українського зерна – Зеленський

відео, оновленоУ центрі Москви горить Міноборони

МОК пробує "підкупити" українських спортсменів, які не підтримають бойкот росіян на змаганнях

Усі новини...
Африка
Віцепрезидентка США відправилася у турне країнами Африки
Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна
ПАР буде консультуватися з РФ через ордер на арешт Путіна
Останні новини
00:05
В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів
23:51
Президент Чорногорії, що програв вибори, пішов з посади лідера партії, яку очолював 25 років
23:22
Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції
23:06
Ле Пен упевнено перемогла б Макрона на президентських виборах у Франції – опитування
22:58
Туреччина у червні обговорить зі Швецією її вступ до НАТО
22:49
В Росії заявили, що причиною пожежі в Міноборони став чайник
22:36
"Не послухав навіть матір": президент Литви визнав, що був членом Компартії
22:30
Очільник МЗС Британії: членство України в НАТО може обговорюватись після перемоги у війні
22:19
Росія планує перекинути частину військ з Білорусі на схід України
22:14
Економічні новини 5 квітня: маршрут залізниці в Польщу, підозра екскерівнику "Антонова"
Усі новини...
Реклама: