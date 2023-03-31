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Син президента Уганди готовий захищати Москву від "імперіалістів": надішле солдатів

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 березня 2023, 22:20
Син президента Уганди готовий захищати Москву від імперіалістів: надішле солдатів
Мухузі Кайнеругаба, фото: Twitter

Син президента Уганди генерал Мухузі Кайнеругаба заявив, що готовий надсилати в Москву солдатів, якщо їй будуть загрожувати "імперіалісти". 

Джерело: Кайнеругаба у Twitter

Пряма мова: "Називайте мене "путіністом", якщо хочете, але ми, Уганда, надішлемо солдатів на захист Москви, якщо їй колись загрожуватимуть імперіалісти".

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Нагадаємо: 

  • Росія намагається посилити свій вплив у бідних країнах Африки, щоб фактично відкрити там "другий фронт" для протиставлення Заходу.
  • Україна у 2023 році планує відкрити посольства у десяти країнах Африки.  

Теми: АфрикаРосіявійнаУкраїна
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