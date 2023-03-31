Син президента Уганди готовий захищати Москву від "імперіалістів": надішле солдатів
П'ятниця, 31 березня 2023, 22:20
Син президента Уганди генерал Мухузі Кайнеругаба заявив, що готовий надсилати в Москву солдатів, якщо їй будуть загрожувати "імперіалісти".
Джерело: Кайнеругаба у Twitter
Пряма мова: "Називайте мене "путіністом", якщо хочете, але ми, Уганда, надішлемо солдатів на захист Москви, якщо їй колись загрожуватимуть імперіалісти".
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