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Сын президента Уганды готов защищать Москву от "империалистов": отправит солдат

Алена МазуренкоПятница, 31 марта 2023, 22:20
Сын президента Уганды готов защищать Москву от империалистов: отправит солдат
Мухузи Кайнеругаба, фото: Twitter

Сын президента Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что готов присылать в Москву солдат, если ей будут угрожать "империалисты".

Источник: Кайнеругаба в Twitter

Прямая речь: "Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пришлем солдат на защиту Москвы, если ей когда-то будут угрожать империалисты".

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  • Россия пытается усилить свое влияние в бедных странах Африки, чтобы фактически открыть там "второй фронт" для противопоставления Западу.
  • Украина в 2023 году планирует открыть посольства в десяти странах Африки.

Темы: АфрикаРосcиявойнаУкраина
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