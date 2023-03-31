Сын президента Уганды готов защищать Москву от "империалистов": отправит солдат

Сын президента Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что готов присылать в Москву солдат, если ей будут угрожать "империалисты".

Источник: Кайнеругаба в Twitter

Прямая речь: "Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пришлем солдат на защиту Москвы, если ей когда-то будут угрожать империалисты".

Напомним:

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