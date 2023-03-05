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У Львові в модульному містечку для переселенців спалах кишкової інфекції, 32 хворих

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 20:54
У Львові в модульному містечку для переселенців спалах кишкової інфекції, 32 хворих
ілюстративне фото львівської міськради

На Львівщині в модульному містечку для переселенців стався спалах кишкової інфекції, захворіло 32 особи, з них 21 дитина.

Джерело: директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталя Іванченко-Тімко у Facebook

Деталі: Спершу до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з первинним діагнозом "Гостра кишкова інфекція" було госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей до 17 років, з числа внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у модульному містечку м. Львова.

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Хворі надійшли зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, діарею у стані середньої важкості.

При активному огляді медичними працівниками проживаючих у містечку та при зборі епіданамнезу виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей до 17 років. Дані хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів однієї з міських поліклінік м. Львова. Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. Проведена дезінфекція приміщень у містечку. Епідрозслідування триває.

Всього захворіло 32 особи, з них 21 дитина до 17 років.

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Теми: Львівздоров'япереселенці
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