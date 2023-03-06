У Білорусі проводять обшуки після повідомлень про підрив літака А-50 – правозахисники

На тлі повідомлень про підрив літака А-50 на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі силовики проводять обшуки.

Джерело: правозахисний центр "Вясна" у Telegram

Деталі: Правозахисники повідомили, що обшуки проходять у всіх, кого "судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік". Обшуки проводять співробітники КДБ.

За попереднім даними правозахисників, відомо про затримання щонайменше 10 людей, їх після обшуків відправляють до слідчого ізолятора КДБ.

Що цьому передувало: