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У Білорусі проводять обшуки після повідомлень про підрив літака А-50 – правозахисники

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 01:43
У Білорусі проводять обшуки після повідомлень про підрив літака А-50 – правозахисники
ФОТО: СКРИНШОТ З ВІДЕО МІНОБОРОНИ БІЛОРУСІ

На тлі повідомлень про підрив літака А-50 на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі силовики проводять обшуки.

Джерело: правозахисний центр "Вясна" у Telegram

Деталі: Правозахисники повідомили, що обшуки проходять у всіх, кого "судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік". Обшуки проводять співробітники КДБ.

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За попереднім даними правозахисників, відомо про затримання щонайменше 10 людей, їх після обшуків відправляють до слідчого ізолятора КДБ.

Що цьому передувало: 

  • 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.
  • Пул самопроголошеного президента Білорусі продовжує стверджувати, що з літаком А-50 все в порядку і той навіть супроводив літак Олександра Лукашенка, хоча моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог. 

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Теми: Білорусьобшуки
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