У Раді Європи закликали створити механізм для повернення вивезених до Росії українських дітей

У Раді Європи заявили про необхідність термінових дій для возз'єднання українських дітей, переміщених до Росії та окупованих Росією територій, з їхніми сім'ями.

Про це заявила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович за підсумками візиту в Україну, пише "Європейська правда".

"Відмова Росії повернути українських дітей, розлучених зі своїми сім'ями та законними опікунами, є серйозним порушенням їхніх прав людини. Необхідно терміново визначити конкретні механізми та рішення для возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями", - йдеться у заяві Міятович на сайті РЄ.

За її словами, також необхідна більша ясність щодо суб'єктів та процедур, через які батьки, родичі, опікуни та діти можуть звернутися за допомогою у возз'єднанні сімей.

"Це питання найвищого пріоритету, і воно має вирішуватися спільними зусиллями, в тому числі за участю міжнародних організацій, із залученням усього наявного експертного потенціалу", - заявила Міятович.

Відповідним суб'єктам має бути надано безперешкодний доступ до записів та інформації про всіх українських дітей, вивезених до Росії та окупованих Росією територій, з метою їхньої ідентифікації та пошуку родичів, у повній відповідності до стандартів захисту персональних даних.

Крім того, комісар закликає владу всіх держав-членів Ради Європи зробити своїм пріоритетом продовження та підтримку зусиль з пошуку, розшуку та возз'єднання всіх розлучених українських дітей з їхніми сім'ями або законними опікунами на основі підходу, заснованого на правах дитини, та з повною повагою до принципу найкращого забезпечення інтересів дитини.

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Міятович також закликає міжнародну спільноту підтримувати та співпрацювати з надійними організаціями та мережами українських і російських правозахисників і громадянського суспільства, які беруть участь у сприянні возз'єднанню українських дітей без супроводу дорослих з їхніми сім'ями, повністю враховуючи найкращі інтереси кожної дитини.