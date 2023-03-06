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В Совете Европы призвали создать механизм для возвращения вывезенных в Россию украинских детей

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 17:53

В Совете Европы заявили о необходимости срочных действий для воссоединения украинских детей, перемещенных в Россию и оккупированных Россией территорий, с их семьями.

Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович по итогам визита в Украину, пишет "Европейская правда".

"Отказ России вернуть украинских детей, разлученных со своими семьями и законными опекунами, является серьезным нарушением их прав человека. Необходимо срочно определить конкретные механизмы и решения для воссоединения этих детей с их семьями", - говорится в заявлении Миятович на сайте СЕ.

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По ее словам, также необходима большая ясность относительно субъектов и процедур, через которые родители, родственники, опекуны и дети могут обратиться за помощью в воссоединении семей.

"Это вопрос наивысшего приоритета, и он должен решаться совместными усилиями, в том числе с участием международных организаций, с привлечением всего имеющегося экспертного потенциала", - заявила Миятович.

Соответствующим субъектам должен быть предоставлен беспрепятственный доступ к записям и информации обо всех украинских детях, вывезенных в Россию и оккупированных Россией территорий, с целью их идентификации и поиска родственников, в полном соответствии со стандартами защиты персональных данных.

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Кроме того, комиссар призывает власти всех государств-членов Совета Европы сделать своим приоритетом продолжение и поддержку усилий по поиску, розыску и воссоединению всех разведенных украинских детей с их семьями или законными опекунами на основе подхода, основанного на правах ребенка, и с полным уважением к принципу наилучшего обеспечения интересов ребенка.

Миятович также призывает международное сообщество поддерживать и сотрудничать с надежными организациями и сетями украинских и российских правозащитников и гражданского общества, которые участвуют в содействии воссоединению украинских детей без сопровождения взрослых с их семьями, полностью учитывая наилучшие интересы каждого ребенка.

Темы: детидепортация ЕС
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