Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Вівторок, 29 серпня 2023, 18:17
Влада Харківщини повідомила, що з Куп’янського району від початку обов’язкової евакуації – з 9 серпня вже вивезли 1433 людини.
Джерело: заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в етері телемарафону
Пряма мова: "ОВА проводить евакуацію, особливо посилюємо евакуацію з лівого берега, Куп’янська-Вузлового. За вчора, зокрема, евакуйовано 24 людини, з них 5 дітей.
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Загалом від 9 серпня, з початку обов’язкової евакуації, ми евакуювали близько 1433 людей. На жаль, не всі готові виїжджати, навіть попри інтенсивність обстрілів".
Деталі: За словами Семенухи, Куп’янський район залишається у зоні бойових дій, там майже щодня лунають російські обстріли.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 10 серпня у Куп’янському районі на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію у зв’язку з посиленням російських обстрілів. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.
- Станом на ранок 18 серпня з Куп’янського району евакуювали приблизно 480 людей, влада розробляє маршрути евакуації на випадок загрози окупації Куп’янська.
- Влада 29 серпня оголосила примусову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів Запорізької області через складну безпекову ситуацію.