Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району

Влада Харківщини повідомила, що з Куп’янського району від початку обов’язкової евакуації – з 9 серпня вже вивезли 1433 людини.

Джерело: заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в етері телемарафону

Пряма мова: "ОВА проводить евакуацію, особливо посилюємо евакуацію з лівого берега, Куп’янська-Вузлового. За вчора, зокрема, евакуйовано 24 людини, з них 5 дітей.

Реклама:

Загалом від 9 серпня, з початку обов’язкової евакуації, ми евакуювали близько 1433 людей. На жаль, не всі готові виїжджати, навіть попри інтенсивність обстрілів".

Деталі: За словами Семенухи, Куп’янський район залишається у зоні бойових дій, там майже щодня лунають російські обстріли.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ