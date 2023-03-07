Вибух в Мачулищах: Лукашенко каже, що в Білорусі затримали 20 осіб. В СБУ відреагували
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, в Білорусі затримали понад 20 осіб, які нібито причетні до вибуху літака А-50 на військовому аеродромі "Мачулищі".
Джерело: білоруське державне видання "БЕЛТА", пресслужба СБУ в коментарі УП
Пряма мова Лукашенка: "На сьогодні затримано понад 20 співучасників, які на території Білорусі. Решта ховаються там (за кордоном - ред.)".
Деталі: Лукашенко не вдається в деталі, як саме білорусам вдалося вирахувати так званого "диверсанта".
За його словами, "допоміг Бог і сталося диво".
Він стверджує, що усі "команди йшли від СБУ втікачам за кордоном".
Українська Служба безпеки зазначила, що не буде коментувати заяв самопроголошеного президента Білорусі, а про всі "випадки "бавовни" детально зможе повідомити після перемоги.
Пряма мова СБУ: "Служба безпеки України не має намірів коментувати слова людини, що називає себе президентом Білорусі. Що ж стосується будь-яких випадків "бавовни", то про неї ми зможемо детально поговорити після нашої Перемоги".
Деталі: Лукашенко також заявив, що розпорядився провести в Білорусі "зачистку": "Я розпорядився кілька днів тому по всій країні провести найжорстокішу зачистку".
Далі він почав говорити про пособників "фашизму" в Білорусі і пригадав 2020 рік, коли десятки тисяч білорусів виступили проти результатів фальсифікованих виборів, де нібито знову перемогу здобув Лукашенко.
Відтоді сотні правозахисників, журналістів, активістів отримали в Білорусі тюремні сроки. Увесь цивілізований світ вважає їх політв'язнями режиму Лукашенка.
Що було раніше: 7 березня Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали нібито "терориста українських спецслужб" і його поплічників, які "причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі Мачулищі".
Раніше Лукашенко не визнавав, що в Мачулищах щось трапилося.
Передісторія:
- 26 лютого вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
- Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
- Після вибуху пул самопроголошеного президента Білорусі стверджував, що з літаком А-50 усе гаразд, і публікував нібито "свіжі відео", однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах.