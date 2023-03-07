Вибух в Мачулищах: Лукашенко каже, що в Білорусі затримали 20 осіб. В СБУ відреагували

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, в Білорусі затримали понад 20 осіб, які нібито причетні до вибуху літака А-50 на військовому аеродромі "Мачулищі".

Джерело: білоруське державне видання "БЕЛТА", пресслужба СБУ в коментарі УП

Пряма мова Лукашенка: "На сьогодні затримано понад 20 співучасників, які на території Білорусі. Решта ховаються там (за кордоном - ред.)".

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Деталі: Лукашенко не вдається в деталі, як саме білорусам вдалося вирахувати так званого "диверсанта".

За його словами, "допоміг Бог і сталося диво".

Він стверджує, що усі "команди йшли від СБУ втікачам за кордоном".

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Українська Служба безпеки зазначила, що не буде коментувати заяв самопроголошеного президента Білорусі, а про всі "випадки "бавовни" детально зможе повідомити після перемоги.

Пряма мова СБУ: "Служба безпеки України не має намірів коментувати слова людини, що називає себе президентом Білорусі. Що ж стосується будь-яких випадків "бавовни", то про неї ми зможемо детально поговорити після нашої Перемоги".

Деталі: Лукашенко також заявив, що розпорядився провести в Білорусі "зачистку": "Я розпорядився кілька днів тому по всій країні провести найжорстокішу зачистку".

Далі він почав говорити про пособників "фашизму" в Білорусі і пригадав 2020 рік, коли десятки тисяч білорусів виступили проти результатів фальсифікованих виборів, де нібито знову перемогу здобув Лукашенко.

Відтоді сотні правозахисників, журналістів, активістів отримали в Білорусі тюремні сроки. Увесь цивілізований світ вважає їх політв'язнями режиму Лукашенка.

Що було раніше: 7 березня Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали нібито "терориста українських спецслужб" і його поплічників, які "причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі Мачулищі".

Раніше Лукашенко не визнавав, що в Мачулищах щось трапилося.

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