У 119-й бригаді вважають, що на відео розстрілу українського полоненого – їхній боєць

У 119-й бригаді тероборони Чернігівської області вважають, що полоненим українським бійцем, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні", був солдат цієї бригади Олександр Мацієвський.

Джерело: 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області

Дослівно: "6 березня 2023 року у мережі були оприлюднені чергові докази російських військових злочинів. Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окремої бригади територіальної оборони.

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Відео героїчної загибелі Олександра Мацієвського за добу стало вірусним і нікого не залишило байдужим".

Деталі: Військові повідомляють, 30 грудня 2022 року на околицях Соледару Мацієвський і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника.

Того ж дня о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник.

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Підкріплення не змогло прорватися до місця їхньої позиції через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.

У 119 бригаді відзначають, що не знають подробиць бою: "Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків, на жаль, не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті".

На поширеному відео Мацієвського впізнала мати, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу.

Тіла захисників, які загинули у тому бою, було передано українській стороні і 14 лютого 2023 року військового поховали у Ніжині.

Повідомляється, що Мацієвський народився 10 травня 1980 року у Молдові. Там він закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася до Ніжина, на Батьківщину.

До лютого 2022 року він працював за фахом. З першого дня повномасштабної агресії він пішов до Ніжинського ТЦК та СП, але відразу не зміг потрапити до війська.

Він допомагав робити укріплення, чатував на блок-посту, готував пляшки з запалювальною сумішшю і наполегливо знов звертався до збірного пункту.

11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону територіальної оборони.

Мацієвського призначили снайпером. 29 грудня він востаннє зателефонував мамі. У тій розмові він сказав матері, що "ніколи не здасться у полон".

Що було раніше: У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. У 30-й окремій механізованій бригаді вважають, що на відео військовослужбовець їхньої бригади - Тимофій Шадура.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.

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