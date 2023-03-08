У 119-й бригаді вважають, що на відео розстрілу українського полоненого – їхній боєць

У 119-й бригаді тероборони Чернігівської області вважають, що полоненим українським бійцем, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні", був солдат цієї бригади Олександр Мацієвський.

Джерело: 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області

Дослівно: "6 березня 2023 року у мережі були оприлюднені чергові докази російських військових злочинів. Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окремої бригади територіальної оборони.

Відео героїчної загибелі Олександра Мацієвського за добу стало вірусним і нікого не залишило байдужим".

Деталі: Військові повідомляють, 30 грудня 2022 року на околицях Соледару Мацієвський і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника.

Того ж дня о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник.

Підкріплення не змогло прорватися до місця їхньої позиції через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.

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У 119 бригаді відзначають, що не знають подробиць бою: "Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків, на жаль, не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті".

На поширеному відео Мацієвського впізнала мати, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу.

Тіла захисників, які загинули у тому бою, було передано українській стороні і 14 лютого 2023 року військового поховали у Ніжині.

Повідомляється, що Мацієвський народився 10 травня 1980 року у Молдові. Там він закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася до Ніжина, на Батьківщину.

До лютого 2022 року він працював за фахом. З першого дня повномасштабної агресії він пішов до Ніжинського ТЦК та СП, але відразу не зміг потрапити до війська.

Він допомагав робити укріплення, чатував на блок-посту, готував пляшки з запалювальною сумішшю і наполегливо знов звертався до збірного пункту.

11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону територіальної оборони.

Мацієвського призначили снайпером. 29 грудня він востаннє зателефонував мамі. У тій розмові він сказав матері, що "ніколи не здасться у полон".

Що було раніше: У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. У 30-й окремій механізованій бригаді вважають, що на відео військовослужбовець їхньої бригади - Тимофій Шадура.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.

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