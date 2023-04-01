Суд погодив примусовий привід Павла на засідання у суботу – УПЦ МП

Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на засідання з обрання йому запобіжного заходу в суботу.

Джерело: УПЦ МП, Суспільне

Деталі: З посиланням на адвоката Павла Микиту Чекмана УПЦ МП повідомила, що після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання, водночас Павло нібито перебуває в лікарні.

"Примусовий привід погоджено. Засідання відбудеться о 18:30", - повідомили пізніше в УПЦ МП.

У коментарі Суспільному адвокат повідомив, що митрополит Павло проходить обстеження в лікарні. Примусовий привід захист вважає тиском.

Пізніше Радіо Свобода повідомило, що Павло повернувся до зали суду.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: