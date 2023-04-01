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Суд погодив примусовий привід Павла на засідання у суботу – УПЦ МП

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 18:38
Суд погодив примусовий привід Павла на засідання у суботу – УПЦ МП
Митрополит Павло в суді 1 квітня, фото: Вікторія Рощина, УП

Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на засідання з обрання йому запобіжного заходу в суботу.

Джерело: УПЦ МП, Суспільне

Деталі: З посиланням на адвоката Павла Микиту Чекмана УПЦ МП повідомила, що після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання, водночас Павло нібито перебуває в лікарні.

"Примусовий привід погоджено. Засідання відбудеться о 18:30", - повідомили пізніше в УПЦ МП.

У коментарі Суспільному адвокат повідомив, що митрополит Павло проходить обстеження в лікарні. Примусовий привід захист вважає тиском.

Пізніше Радіо Свобода повідомило, що Павло повернувся до зали суду.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 квітня Павлу (Лебедю) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
  • СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
  • Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
  • Судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту перенесли на понеділок. Павло сказав, що погано себе почуває "через рівень цукру".

Теми: УПЦ МПсуд
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