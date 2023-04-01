Суд погодив примусовий привід Павла на засідання у суботу – УПЦ МП
Субота, 1 квітня 2023, 18:38
Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на засідання з обрання йому запобіжного заходу в суботу.
Деталі: З посиланням на адвоката Павла Микиту Чекмана УПЦ МП повідомила, що після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання, водночас Павло нібито перебуває в лікарні.
"Примусовий привід погоджено. Засідання відбудеться о 18:30", - повідомили пізніше в УПЦ МП.
У коментарі Суспільному адвокат повідомив, що митрополит Павло проходить обстеження в лікарні. Примусовий привід захист вважає тиском.
Пізніше Радіо Свобода повідомило, що Павло повернувся до зали суду.
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Передісторія:
- 1 квітня Павлу (Лебедю) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
- СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
- Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
- Судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту перенесли на понеділок. Павло сказав, що погано себе почуває "через рівень цукру".