Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд погодив примусовий привід Павла на засідання у суботу – УПЦ МП

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 18:38
Суд погодив примусовий привід Павла на засідання у суботу – УПЦ МП
Митрополит Павло в суді 1 квітня, фото: Вікторія Рощина, УП

Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на засідання з обрання йому запобіжного заходу в суботу.

Джерело: УПЦ МП, Суспільне

Деталі: З посиланням на адвоката Павла Микиту Чекмана УПЦ МП повідомила, що після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання, водночас Павло нібито перебуває в лікарні.

Реклама:

"Примусовий привід погоджено. Засідання відбудеться о 18:30", - повідомили пізніше в УПЦ МП.

У коментарі Суспільному адвокат повідомив, що митрополит Павло проходить обстеження в лікарні. Примусовий привід захист вважає тиском.

Пізніше Радіо Свобода повідомило, що Павло повернувся до зали суду.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 квітня Павлу (Лебедю) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
  • СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
  • Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
  • Судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту перенесли на понеділок. Павло сказав, що погано себе почуває "через рівень цукру".

Теми: УПЦ МПсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: