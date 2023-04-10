Путін вичерпав свій часовий ліміт – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін вичерпав свій часовий ліміт і час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "До дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України. Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає.

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Не існує жодної непереборної визначеності. Всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого.

Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти".

Путін вичерпав свій часовий ліміт. Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три".

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Деталі: Данілов вважає, що російський диктатор помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну.

Після нападу Путін перемістився з п'єдесталу найбільш впливової людини світу у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу.