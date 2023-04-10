Путин исчерпал свой временной лимит – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российский диктатор Владимир Путин исчерпал свой временной лимит и время работает на тех, кто принимает правильные решения.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "К дискуссии на кого работает время в преступной российской войне против Украины. Время работает на тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает.

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Не существует никакой непреодолимой определенности. Все эти разговоры, что время играет на стороне врага, не стоят ничего.

Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда "Запад устанет от Украины", то ли когда поможет Китай или когда изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты".

Путин исчерпал свой временной лимит. То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три".

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Детали: Данилов считает, что российский диктатор ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину.

После нападения Путин переместился с пьедестала наиболее влиятельного человека мира в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала.