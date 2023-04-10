Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин исчерпал свой временной лимит – Данилов

Алена МазуренкоПонедельник, 10 апреля 2023, 15:31
Путин исчерпал свой временной лимит – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российский диктатор Владимир Путин исчерпал свой временной лимит и время работает на тех, кто принимает правильные решения.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "К дискуссии на кого работает время в преступной российской войне против Украины. Время работает на тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает.

Реклама:

Не существует никакой непреодолимой определенности. Все эти разговоры, что время играет на стороне врага, не стоят ничего.

Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда "Запад устанет от Украины", то ли когда поможет Китай или когда изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты".

Путин исчерпал свой временной лимит. То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Данилов считает, что российский диктатор ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину.

После нападения Путин переместился с пьедестала наиболее влиятельного человека мира в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала.

Темы: ДаниловСНБОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: