СБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Служба безпеки України показала відео зі звільненою нині з російського полону сотнею захисників держави.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Спецслужба уточнює, що з полону звільнили 80 чоловіків і 20 жінок.

Реклама:

Що передувало: Офіс президента повідомив, що відбувся "непростий" великий обмін полоненими. Україна повернула додому 100 наших захисників - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Серед звільнених з російського полону українців - захисниця "Азовсталі" Валерія Карпиленко з позивним "Нава".