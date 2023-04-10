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СБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 18:56
СБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ
фото Координационного штаба

Служба безопасности Украины показала видео с освобожденной ныне из российского плена сотней защитников государства.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецслужба уточняет, что из плена освободили 80 мужчин и 20 женщин.

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Что предшествовало: Офис президента сообщил, что состоялся "непростой" большой обмен военнопленными. Украина вернула домой 100 наших защитников - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Среди освобожденных из российского плена украинцев - защитница "Азовстали" Валерия Карпиленко с позывным "Нава".

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Темы: пленныевойнаРосcияСБУ
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