Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише три людини, коментуючи нещодавній "витік секретних даних".
Джерело: Маляр в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Сучасна війна – це насамперед інформаційна війна. Ми маємо бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. До будь-якої інформації треба ставитись критично. Перевіряти її, шукати джерело.
Єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій, планів ЗСУ можуть володіти тільки офіційні джерела: президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков".
Деталі: Крім того, до офіційних джерел належать Генштаб та Міноборони, а також уповноважені цими інституціями пресофіцери.
Маляр додала, що плани ЗСУ тримаються у секреті. Тому, на її думку, будь-які "витоки" інформації є лише припущеннями.
Передісторія:
- 6 квітня видання The New York Times повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки. Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.
- Пізніше у соціальних мережах з'явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- 9 квітня Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
- Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно у ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.