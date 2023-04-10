Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише три людини, коментуючи нещодавній "витік секретних даних".

Джерело: Маляр в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Сучасна війна – це насамперед інформаційна війна. Ми маємо бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. До будь-якої інформації треба ставитись критично. Перевіряти її, шукати джерело.

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Єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій, планів ЗСУ можуть володіти тільки офіційні джерела: президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков".

Деталі: Крім того, до офіційних джерел належать Генштаб та Міноборони, а також уповноважені цими інституціями пресофіцери.

Маляр додала, що плани ЗСУ тримаються у секреті. Тому, на її думку, будь-які "витоки" інформації є лише припущеннями.

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