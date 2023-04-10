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Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про витік даних
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише три людини, коментуючи нещодавній "витік секретних даних".

Джерело: Маляр в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова: "Сучасна війна – це насамперед інформаційна війна. Ми маємо бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. До будь-якої інформації треба ставитись критично. Перевіряти її, шукати джерело. 

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Єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій, планів ЗСУ можуть володіти тільки офіційні джерела: президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков". 

Деталі: Крім того, до офіційних джерел належать Генштаб та Міноборони, а також уповноважені цими інституціями пресофіцери.

Маляр додала, що плани ЗСУ тримаються у секреті. Тому, на її думку, будь-які "витоки" інформації є лише припущеннями.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 6 квітня видання The New York Times повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки. Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.
  • Пізніше у соціальних мережах з'явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
  • 9 квітня Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
  • Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно у ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.

Теми: МіноборонивійнаЗМІ
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