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Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об утечке данных
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМИЯ ИНФОРМ

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что официально говорить о планах ВСУ могут только три человека, комментируя недавнюю "утечку секретных данных".

Источник: Маляр в эфире национального телемарафона новостей 

Прямая речь: "Современная война - это прежде всего информационная война. Мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. К любой информации надо относиться критически. Проверять ее, искать источник. 

Единственной достоверной информацией о ходе боевых действий, планов ВСУ могут обладать только официальные источники: президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников". 

Детали: Кроме того, к официальным источникам относятся Генштаб и Минобороны, а также уполномоченные этими институтами пресофицеры.

Маляр добавила, что планы ВСУ держатся в секрете. Поэтому, по ее мнению, любые "утечки" информации являются лишь предположениями.

Предыстория:

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  • 6 апреля NYT сообщило, что в Twitter и Telegram появились засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки. Американские чиновники на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что за утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.
  • Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • 9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.
  • Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

Темы: МиноборонывойнаСМИ
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