Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
Президент Владимир Зеленский 10 апреля своим указом №204/2023 утвердил Руслана Кравченко председателем Киевской облгосадминистрации.
Источник: указ президента
Дословно: "Назначить Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации".
Что предшествовало: Кабинет министров 7 апреля поддержал назначение нового председателя Киевской областной государственной администрации.
Справочно: Кравченко является руководителем Бучанской окружной прокуратуры с 2021 года. Участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Ранее работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).
Во время собеседования на должность руководителя НАБУ к Кравченко были вопросы относительно недвижимости, сбережений и политического бэкграунда его родственников.