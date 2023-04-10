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Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 10 апреля 2023, 22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
ФОТО: РУСЛАН КРАВЧЕНКО, РАДИО СВОБОДА

Президент Владимир Зеленский 10 апреля своим указом №204/2023 утвердил Руслана Кравченко председателем Киевской облгосадминистрации.

Источник: указ президента

Дословно: "Назначить Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации".

Что предшествовало: Кабинет министров 7 апреля поддержал назначение нового председателя Киевской областной государственной администрации.

Справочно: Кравченко является руководителем Бучанской окружной прокуратуры с 2021 года. Участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Ранее работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года). 

Во время собеседования на должность руководителя НАБУ к Кравченко были вопросы относительно недвижимости, сбережений и политического бэкграунда его родственников.

Темы: Киевская областьуказы
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