США визнали журналіста WSJ Гершковича "неправомірно затриманим"

Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в РФ за звинуваченням у шпигунстві – це еквівалентно статусу заручника та розширує повноваження Держдепу.

Джерело: Wall Street Journal

Деталі: Справу Гершковича тепер розглядає підрозділ Держдепу, який займається переговорами про звільнення заручників та інших людей, які вважаються незаконно затриманими за кордоном.

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WSJ повідомляє, що такий статус розширює повноваження Державного департаменту, дозволяючи чинити тиск на іншу країну, контролювати розвідку, створювати дипломатичні коаліції, тиснути на ЗМІ та боротися за регулярний консульський доступ.

Згідно з повідомленнями Держдепу, "кожне незаконне затримання відрізняється від інших, і не існує єдиного заздалегідь визначеного способу забезпечити безпечне звільнення особи, яка була незаконно затримана за кордоном".

Держдеп закликає Росію негайно звільнити Гершковича, а також засудженого 2020 року за звинуваченням у шпигунстві американця Пола Вілана, якого США теж вважають "неправомірно затриманим".

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