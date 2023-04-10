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США визнали журналіста WSJ Гершковича "неправомірно затриманим"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 23:53
США визнали журналіста WSJ Гершковича неправомірно затриманим
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в РФ за звинуваченням у шпигунстві – це еквівалентно статусу заручника та розширує повноваження Держдепу.

Джерело: Wall Street Journal 

Деталі: Справу Гершковича тепер розглядає підрозділ Держдепу, який займається переговорами про звільнення заручників та інших людей, які вважаються незаконно затриманими за кордоном.

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WSJ повідомляє, що такий статус розширює повноваження Державного департаменту, дозволяючи чинити тиск на іншу країну, контролювати розвідку, створювати дипломатичні коаліції, тиснути на ЗМІ та боротися за регулярний консульський доступ.

Згідно з повідомленнями Держдепу, "кожне незаконне затримання відрізняється від інших, і не існує єдиного заздалегідь визначеного способу забезпечити безпечне звільнення особи, яка була незаконно затримана за кордоном".

Держдеп закликає Росію негайно звільнити Гершковича, а також засудженого 2020 року за звинуваченням у шпигунстві американця Пола Вілана, якого США теж вважають "неправомірно затриманим". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину". 
  • Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
  • Суд Москви заарештував журналіста до 29 травня.

Теми: СШАРосіяЗМІмедіа
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