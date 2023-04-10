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США визнали журналіста WSJ Гершковича "неправомірно затриманим"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 23:53
США визнали журналіста WSJ Гершковича неправомірно затриманим
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в РФ за звинуваченням у шпигунстві – це еквівалентно статусу заручника та розширує повноваження Держдепу.

Джерело: Wall Street Journal 

Деталі: Справу Гершковича тепер розглядає підрозділ Держдепу, який займається переговорами про звільнення заручників та інших людей, які вважаються незаконно затриманими за кордоном.

WSJ повідомляє, що такий статус розширює повноваження Державного департаменту, дозволяючи чинити тиск на іншу країну, контролювати розвідку, створювати дипломатичні коаліції, тиснути на ЗМІ та боротися за регулярний консульський доступ.

Згідно з повідомленнями Держдепу, "кожне незаконне затримання відрізняється від інших, і не існує єдиного заздалегідь визначеного способу забезпечити безпечне звільнення особи, яка була незаконно затримана за кордоном".

Держдеп закликає Росію негайно звільнити Гершковича, а також засудженого 2020 року за звинуваченням у шпигунстві американця Пола Вілана, якого США теж вважають "неправомірно затриманим". 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину". 
  • Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
  • Суд Москви заарештував журналіста до 29 травня.

Теми: СШАРосіяЗМІмедіа
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