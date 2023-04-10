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США признали журналиста WSJ Гершковича "неправомерно задержанным"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 23:53
США признали журналиста WSJ Гершковича неправомерно задержанным
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным" журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого арестовали в РФ по обвинению в шпионаже – это эквивалентно статусу заложника и расширяет полномочия Госдепа.

Источник: Wall Street Journal

Детали: Дело Гершковича теперь рассматривает подразделение Госдепа, которое занимается переговорами об освобождении заложников и других людей, которые считаются незаконно задержанными за рубежом.

WSJ сообщает, что такой статус расширяет полномочия Государственного департамента, позволяя оказывать давление на другую страну, контролировать разведку, создавать дипломатические коалиции, давить на СМИ и бороться за регулярный консульский доступ.

Согласно сообщениям Госдепа, "каждое незаконное задержание отличается от других, и не существует единого заранее определенного способа обеспечить безопасное освобождение лица, которое было незаконно задержано за рубежом".

Госдеп призывает Россию немедленно освободить Гершковича, а также осужденного в 2020 году по обвинению в шпионаже американца Пола Вилана, которого США тоже считают "неправомерно задержанным".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • О задержании журналиста Wall Street Journal стало известно 29 марта. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
  • Издание отвергло обвинения РФ в шпионаже и потребовало отпустить журналиста.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что его взяли "на месте преступления". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в Екатеринбурге Гершкович занимался работой, которая "не имеет отношения к журналистике".
  • Суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.

Темы: СШАРосcияСМИмедиа
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