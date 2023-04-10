США признали журналиста WSJ Гершковича "неправомерно задержанным"

Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным" журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого арестовали в РФ по обвинению в шпионаже – это эквивалентно статусу заложника и расширяет полномочия Госдепа.

Источник: Wall Street Journal

Детали: Дело Гершковича теперь рассматривает подразделение Госдепа, которое занимается переговорами об освобождении заложников и других людей, которые считаются незаконно задержанными за рубежом.

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WSJ сообщает, что такой статус расширяет полномочия Государственного департамента, позволяя оказывать давление на другую страну, контролировать разведку, создавать дипломатические коалиции, давить на СМИ и бороться за регулярный консульский доступ.

Согласно сообщениям Госдепа, "каждое незаконное задержание отличается от других, и не существует единого заранее определенного способа обеспечить безопасное освобождение лица, которое было незаконно задержано за рубежом".

Госдеп призывает Россию немедленно освободить Гершковича, а также осужденного в 2020 году по обвинению в шпионаже американца Пола Вилана, которого США тоже считают "неправомерно задержанным".

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