Військовим передали партію снарядів, вироблених разом з країною НАТО – Укроборонпром
Вівторок, 11 квітня 2023, 13:05
Українським військовим передали партію 125-мм та 112-мм снарядів, вироблених разом з країною НАТО за українською технологією.
Джерело: ДК "Укроборонпром" у Telegram
Дослівно Укроборонпром: "Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу".
Деталі: Держконцерн підкреслив, що обидва снаряди виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням українських фахівців.
Передісторія:
- 6 квітня ДК "Укроборонпром" повідомив, що разом з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти снаряди калібру 125 мм для танків.
- Нещодавно Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу.
- Зазначалося, що таким чином, Укроборонпром вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.