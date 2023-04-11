Військовим передали партію снарядів, вироблених разом з країною НАТО – Укроборонпром

Тут і далі фото Укроборонпрому

Українським військовим передали партію 125-мм та 112-мм снарядів, вироблених разом з країною НАТО за українською технологією.

Джерело: ДК "Укроборонпром" у Telegram

Дослівно Укроборонпром: "Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу".

Деталі: Держконцерн підкреслив, що обидва снаряди виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням українських фахівців.

Передісторія: