Военным передали партию снарядов, произведенных вместе со страной НАТО – Укроборонпром

Здесь и далее фото Укроборонпрома

Украинским военным передали партию 125-мм и 112-мм снарядов, произведенных вместе со страной НАТО по украинской технологии.

Источник: ГК "Укроборонпром" в Telegram

Дословно Укроборонпром: "Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда, передали в войска очередную партию артиллерийского 122-мм боеприпаса".

Детали: Госконцерн подчеркнул, что оба снаряда производят совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением украинских специалистов.

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