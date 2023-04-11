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Военным передали партию снарядов, произведенных вместе со страной НАТО – Укроборонпром

Ирина БалачукВторник, 11 апреля 2023, 13:05
Военным передали партию снарядов, произведенных вместе со страной НАТО – Укроборонпром
Здесь и далее фото Укроборонпрома

Украинским военным передали партию 125-мм и 112-мм снарядов, произведенных вместе со страной НАТО по украинской технологии.

Источник: ГК "Укроборонпром" в Telegram

Дословно Укроборонпром: "Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда, передали в войска очередную партию артиллерийского 122-мм боеприпаса". 

 

Детали: Госконцерн подчеркнул, что оба снаряда производят совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением украинских специалистов.

Предыстория: 

Темы: УкроборонпроморужиеНАТО
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