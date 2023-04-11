Прикордонники показали щемкі кадри, як українці зустрічали визволених полонених

Прикордонники оприлюднили відео зустрічі звільнених напередодні з російського полону побратимів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Учора під час чергового обміну додому повернувся 21 прикордонник. Зі сльозами на очах бійці телефонували рідним, раділи довгоочікуваним зустрічам та обіймам".

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Деталі: 10 квітня Україна повернула додому сотню військових, серед них – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.

Деякі отримали серйозні поранення та мають захворювання. У ДПСУ обіцяють зробити все необхідне, щоб кожен з них отримав усю необхідну допомогу.

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Що передувало: Офіс президента повідомив, що відбувся "непростий" великий обмін полоненими. Україна повернула додому 100 наших захисників - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Серед звільнених з російського полону українців - захисниця "Азовсталі" Валерія Карпиленко з позивним "Нава".

Служба безпеки України уточнила, що з полону звільнили 80 чоловіків і 20 жінок.