Прикордонники показали щемкі кадри, як українці зустрічали визволених полонених
Прикордонники оприлюднили відео зустрічі звільнених напередодні з російського полону побратимів.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Учора під час чергового обміну додому повернувся 21 прикордонник. Зі сльозами на очах бійці телефонували рідним, раділи довгоочікуваним зустрічам та обіймам".
Деталі: 10 квітня Україна повернула додому сотню військових, серед них – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.
Деякі отримали серйозні поранення та мають захворювання. У ДПСУ обіцяють зробити все необхідне, щоб кожен з них отримав усю необхідну допомогу.
Що передувало: Офіс президента повідомив, що відбувся "непростий" великий обмін полоненими. Україна повернула додому 100 наших захисників - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.
Серед звільнених з російського полону українців - захисниця "Азовсталі" Валерія Карпиленко з позивним "Нава".
Служба безпеки України уточнила, що з полону звільнили 80 чоловіків і 20 жінок.