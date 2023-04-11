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Пограничники показали трогательные кадры, как украинцы встречали освобожденных пленных

Валентина РоманенкоВторник, 11 апреля 2023, 13:39
Пограничники показали трогательные кадры, как украинцы встречали освобожденных пленных
скриншот

Пограничники обнародовали видео встречи освобожденных накануне из российского плена братьев по службе и оружию.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Вчера во время очередного обмена домой вернулся 21 пограничник. Со слезами на глазах бойцы звонили родным, радовались долгожданным встречам и объятиям".

Детали: 10 апреля Украина вернула домой сотню военных, среди них - бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.

Некоторые получили серьезные ранения и имеют заболевания. В ГПСУ обещают сделать все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь.

Что предшествовало: Офис президента сообщил, что состоялся "непростой" большой обмен военнопленными. Украина вернула домой 100 наших защитников - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

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Среди освобожденных из российского плена украинцев - защитница "Азовстали" Валерия Карпиленко с позывным "Нава".

Служба безопасности Украины уточнила, что из плена освободили 80 мужчин и 20 женщин.

Темы: Пограничная службапленныевойна
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