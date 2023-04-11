У Бахмуті шість прикордонників три години тримали позиції і не дали ворогу замкнути оточення

У Бахмуті Донецької області тривають вуличні бої: прикордонники показали відео відбиття чергової ворожої атаки.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Протягом трьох годин шестеро прикордонників Луганського загону тримали позиції та відбивали атаки противника, який істотно переважав.

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Та коли нависла небезпека повного оточення, на допомогу побратимам висунулась група вогневої підтримки".

Деталі: Повідомляється, що вогнем із гранатометів та стрілецької зброї вдалось відбити атаку окупантів та забезпечити евакуацію поранених.

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині – найскладніша, однак ворог не контролює місто. Сили оборони ведуть запеклі бої із загарбниками.