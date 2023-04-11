В Бахмуте шесть пограничников три часа держали позиции и не дали врагу замкнуть окружение
Вторник, 11 апреля 2023, 16:58
В Бахмуте Донецкой области продолжаются уличные бои: пограничники показали видео отражения очередной вражеской атаки.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "В течение трех часов шестеро пограничников Луганского отряда держали позиции и отражали атаки существенно превосходящего противника.
Но когда нависла опасность полного окружения, на помощь собратьям выдвинулась группа огневой поддержки".
Детали: Сообщается, что огнем из гранатометов и стрелкового оружия удалось отбить атаку оккупантов и обеспечить эвакуацию раненых.
Напомним: Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области - самая сложная, однако враг не контролирует город. Силы обороны ведут ожесточенные бои с захватчиками.
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