В Бахмуте шесть пограничников три часа держали позиции и не дали врагу замкнуть окружение

В Бахмуте Донецкой области продолжаются уличные бои: пограничники показали видео отражения очередной вражеской атаки.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В течение трех часов шестеро пограничников Луганского отряда держали позиции и отражали атаки существенно превосходящего противника.

Но когда нависла опасность полного окружения, на помощь собратьям выдвинулась группа огневой поддержки".

Детали: Сообщается, что огнем из гранатометов и стрелкового оружия удалось отбить атаку оккупантов и обеспечить эвакуацию раненых.

Напомним: Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области - самая сложная, однако враг не контролирует город. Силы обороны ведут ожесточенные бои с захватчиками.