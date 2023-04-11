"Ми всі розгубились": AP знайшло свідків зливу документів Пентагону на Discord
Журналісти поспілкувалися з користувачами платформи Discord, які могли бути свідками публікації секретних документів Пентагону. Серед них є підліток та дитина, а деякі – погрожують злити копії "сотень сторінок документів".
Джерело: AP News із посиланням на користувачів Discord, які говорили на умовах анонімності
Деталі: Журналісти поговорили з 18-річним учасником чату на платформі Discord, звідки, ймовірно, стався витік даних. За його словами, один із користувачів, дискутуючи про ситуацію в Україні, почав ділитися документами, нібито засекреченими. Спочатку він постив їх, додаючи власні думки, а потім, кілька місяців тому, почав публікувати зображення паперів.
AP наголошує, що взяло інтерв’ю в нього, однак не може підтвердити багато деталей, про які заявляє юнак. Чат, де публікуватися документи, був видалений. Хлопець відмовився називати своє ім'я в цілях безпеки.
Юнак каже, що розмовляв по телефону з тим, хто публікував документи.
"Ми всі просто розгубилися. Ми не могли повірити в те, що відбувається", – сказав він.
За його словами, він говорить із журналістами, щоб "очистити репутацію" іншої людини, яка має нікнейм "Лукка".
AP повідомляє, що саме скріни із дописів "Лукки" ширили в соцмережах.
Інший учасник спільноти повідомив, що "Лукка" – "ще дитина". За його словами, "Лукка постійно вивішував їх (документи - ред.), щоб познущатися над людьми".
Співбесідник видання відмовився назвати людину, яка першою завантажила документи на Thug Shaker Central, або підтвердити, чи працює ця людина на уряд США. Однак він послався на користувача з ніком "О.G.".
Водночас він повідомив, що людина, яка першою опублікувала документи, схоже, не мала ідеологічних мотивів та не намагалась викрити урядові таємниці США, а, ймовірно, хотіла справити враження на людей у своїй групі.
На випадок, якщо цю людину заарештують, учасник повідомив, що у нього є копії "далеко за сотні" сторінок документів.
AP наголошує, що співбесідник хоче захистити інших учасників вже неіснуючого чату, однак вважає, що документи містять секрети, які "повинні знати американці".
"На випадок, якщо О.G. заарештують, я зливаю їх усі", – повідомив він.
Передісторія:
- 6 квітня видання The New York Times повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки. Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.
- Пізніше у соціальних мережах з'явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- 9 квітня Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
- Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно у ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.