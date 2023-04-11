"Ми всі розгубились": AP знайшло свідків зливу документів Пентагону на Discord

Журналісти поспілкувалися з користувачами платформи Discord, які могли бути свідками публікації секретних документів Пентагону. Серед них є підліток та дитина, а деякі – погрожують злити копії "сотень сторінок документів".

Джерело: AP News із посиланням на користувачів Discord, які говорили на умовах анонімності

Деталі: Журналісти поговорили з 18-річним учасником чату на платформі Discord, звідки, ймовірно, стався витік даних. За його словами, один із користувачів, дискутуючи про ситуацію в Україні, почав ділитися документами, нібито засекреченими. Спочатку він постив їх, додаючи власні думки, а потім, кілька місяців тому, почав публікувати зображення паперів.

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AP наголошує, що взяло інтерв’ю в нього, однак не може підтвердити багато деталей, про які заявляє юнак. Чат, де публікуватися документи, був видалений. Хлопець відмовився називати своє ім'я в цілях безпеки.

Юнак каже, що розмовляв по телефону з тим, хто публікував документи.

"Ми всі просто розгубилися. Ми не могли повірити в те, що відбувається", – сказав він.

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За його словами, він говорить із журналістами, щоб "очистити репутацію" іншої людини, яка має нікнейм "Лукка".

AP повідомляє, що саме скріни із дописів "Лукки" ширили в соцмережах.

Інший учасник спільноти повідомив, що "Лукка" – "ще дитина". За його словами, "Лукка постійно вивішував їх (документи - ред.), щоб познущатися над людьми".

Співбесідник видання відмовився назвати людину, яка першою завантажила документи на Thug Shaker Central, або підтвердити, чи працює ця людина на уряд США. Однак він послався на користувача з ніком "О.G.".

Водночас він повідомив, що людина, яка першою опублікувала документи, схоже, не мала ідеологічних мотивів та не намагалась викрити урядові таємниці США, а, ймовірно, хотіла справити враження на людей у своїй групі.

На випадок, якщо цю людину заарештують, учасник повідомив, що у нього є копії "далеко за сотні" сторінок документів.

AP наголошує, що співбесідник хоче захистити інших учасників вже неіснуючого чату, однак вважає, що документи містять секрети, які "повинні знати американці".

"На випадок, якщо О.G. заарештують, я зливаю їх усі", – повідомив він.

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