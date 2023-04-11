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"Мы все растерялись": AP нашло свидетелей слива документов Пентагона на Discord

Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 апреля 2023, 19:51
Мы все растерялись: AP нашло свидетелей слива документов Пентагона на Discord
Иллюстртивное фото с depositphotos

Журналисты пообщались с пользователями платформы Discord, которые могли быть свидетелями публикации секретных документов Пентагона; среди них есть подросток и ребенок, а некоторые - угрожают слить копии "сотен страниц документов".

Источник: AP News со ссылкой на пользователей Discord, которые говорили на условиях анонимности 

Детали: Журналисты поговорили с 18-летним участником чата на платформе Discord, откуда, вероятно, произошла утечка данных. По его словам, один из пользователей, дискутируя о ситуации в Украине, начал делиться документами, якобы засекреченными. Сначала он постил их, добавляя собственные мысли, а затем, несколько месяцев назад, начал публиковать изображения бумаг.

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AP отмечает, что взяло интервью у него, однако не может подтвердить многие детали, о которых заявляет юноша. Чат, где публиковаться документы, был удален. Парень отказался называть свое имя в целях безопасности.

Юноша говорит, что разговаривал по телефону с тем, кто публиковал документы.

"Мы все просто растерялись. Мы не могли поверить в происходящее", - сказал он.

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По его словам, он говорит с журналистами, чтобы "очистить репутацию" другого человека, который имеет никнейм "Лукка".

AP сообщает, что именно скрины с сообщения "Лукки" распространяли в соцсетях.

Другой участник сообщества сообщил, что "Лукка" - "еще ребенок". По его словам, "Лукка" "постоянно вывешивал их (документы - ред.), чтобы поиздеваться над людьми".

Собеседник издания отказался назвать человека, который первым загрузил документы на Thug Shaker Central, или подтвердить, работает ли этот человек на правительство США. Однако он сослался на пользователя с ником "О.Г.".

В то же время он сообщил, что человек, который первым опубликовал документы, похоже, не имел идеологических мотивов и не пытался раскрыть правительственные тайны США, а, вероятно, хотел произвести впечатление на людей в своей группе.

На случай, если этого человека арестуют, участник сообщил, что у него есть копии "далеко за сотни" страниц документов.

AP отмечает, что собеседник хочет защитить других участников уже несуществующего чата, однако считает, что документы содержат секреты, которые "должны знать американцы".

"На случай, если О.Г. арестуют, я сливаю их все", - сообщил он. 

Предыстория

  • 6 апреля NYT сообщило, что в Twitter и Telegram появились засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки. Американские чиновники на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что за утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.
  • Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • 9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.
  • Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

Темы: кибербезопасностьсоцсетиСШАинтернет
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