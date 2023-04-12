США дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів, у Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.
Джерело: пресконференція міністра оборони США Ллойда Остіна та державного секретаря США Ентоні Блінкена
Пряма мова Остіна: "Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно. Ми продовжимо розслідування і обшукаємо буквально все, поки не знайдемо джерело витоку і не визначимо його масштаби. Ми проводимо щоденні наради в Пентагоні, пов'язані з даним інцидентом".
Деталі: Зі свого боку, Ентоні Блінкен наголосив, що США в останні дні обговорювали із союзниками витік секретної інформації.
"Ми контактуємо на високому рівні з союзниками та партнерами і запевняємо їх, що США намагаються зберігати секрети і що ми вірні своїм союзницьким зобов'язанням", – сказав він.
Держсекретар США також повідомив, що 11 квітня розмовляв з главою МЗС України Дмитром Кулебою, запевнивши його, що США й надалі активно підтримуватимуть Україну у війні з РФ.
Що цьому передувало:
- Телеканал CNN з посиланням на трьох неназваних посадовців США повідомив, що розслідування витоку секретних документів Пентагону, у тому числі розвідданих про війну в Україні, може тривати місяці.
- Американські високопосадовці намагаються заспокоїти розчарованих і збентежених союзників з Європи, Близького Сходу і Києва після витоку секретної інформації, написало Politico з посиланням на чотири джерела.