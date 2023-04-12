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США дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 01:44
США дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін
Ллойд Остін. Скрін з відео

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів, у Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.

Джерело: пресконференція міністра оборони США Ллойда Остіна та державного секретаря США Ентоні Блінкена

Пряма мова Остіна: "Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно. Ми продовжимо розслідування і обшукаємо буквально все, поки не знайдемо джерело витоку і не визначимо його масштаби. Ми проводимо щоденні наради в Пентагоні, пов'язані з даним інцидентом".

Деталі: Зі свого боку, Ентоні Блінкен наголосив, що США в останні дні обговорювали із союзниками витік секретної інформації.

"Ми контактуємо на високому рівні з союзниками та партнерами і запевняємо їх, що США намагаються зберігати секрети і що ми вірні своїм союзницьким зобов'язанням", – сказав він.  

Держсекретар США також повідомив, що 11 квітня розмовляв з главою МЗС України Дмитром Кулебою, запевнивши його, що США й надалі активно підтримуватимуть Україну у війні з РФ.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Телеканал CNN з посиланням на трьох неназваних посадовців США повідомив, що розслідування витоку секретних документів Пентагону, у тому числі розвідданих про війну в Україні, може тривати місяці.
  • Американські високопосадовці намагаються заспокоїти розчарованих і збентежених союзників з Європи, Близького Сходу і Києва після витоку секретної інформації, написало Politico з посиланням на чотири джерела.

Теми: СШАвійнаБлінкенРосія
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