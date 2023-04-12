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США очень серьезно относятся к утечке секретных документов – Остин

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 01:44
США очень серьезно относятся к утечке секретных документов – Остин
Ллойд Остин. Скрин из видео

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты очень серьезно относятся к утечке секретных документов, в Пентагоне по этому поводу проводятся ежедневные совещания.

Источник: пресс-конференция министра обороны США Ллойда Остина и государственного секретаря США Энтони Блинкена

Прямая речь Остина: "Я не могу сейчас много чего рассказать, пока идет расследование Министерства юстиции, но мы относимся к этой утечке очень серьезно. Мы продолжим расследование и обыщем буквально все, пока не найдем источник утечки и не определим ее масштабы. Мы проводим ежедневные совещания в Пентагоне, связанные с данным инцидентом".

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Детали: Со своей стороны, Энтони Блинкен отметил, что США в последние дни обсуждали с союзниками утечку секретной информации.

"Мы контактируем на высоком уровне с союзниками и партнерами и уверяем их, что США пытаются хранить секреты и что мы верны своим союзническим обязательствам", – сказал он. 

Госсекретарь США также сообщил, что 11 апреля разговаривал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его, что США и в дальнейшем будут активно поддерживать Украину в войне с РФ.

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Что этому предшествовало: 

  • Телеканал CNN со ссылкой на трех неназванных чиновников США сообщил, что расследование утечки секретных документов Пентагона, в том числе разведданных о войне в Украине, может длиться месяцы.
  • Американские высокопоставленные чиновники пытаются успокоить разочарованных и смущенных союзников из Европы, Ближнего Востока и Киева после утечки секретной информации, написало Politico со ссылкой на четыре источника.

Темы: СШАвойнаБлинкенРосcия
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