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Байден назвав "абсолютно незаконним" арешт у РФ журналіста WSJ Гершковича

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 02:38
Байден назвав абсолютно незаконним арешт у РФ журналіста WSJ Гершковича
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Президент США Джо Байден заявив, що арешт журналіста WSJ Евана Гершковича, якого Росія звинуватила у шпигунстві, є "абсолютно незаконним".

Джерело: The Wall Street Journal

Пряма мова Байдена: "Те, що відбувається, є абсолютно незаконно. Ми це оголосили".

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Деталі: Президент США зазначив, що американські дипломати, попри спроби, досі не змогли зустрітися з Гершковичем.

Повідомляється, що Байден поспілкувався з батьками журналіста, запевнивши їх, що Штати працюють над звільненням їхнього сина з російської в’язниці.

Родина Гершковича заявила, що цінує слова Байдена, що "уряд США робить усе від нього залежне, щоб якомога швидше повернути його додому", пише WSJ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину". 
  • Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
  • Суд Москви заарештував журналіста до 29 травня.
  • Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в РФ за звинуваченням у шпигунстві – це еквівалентно статусу заручника та розширує повноваження Держдепу.

Теми: БайденРосіяарешт
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