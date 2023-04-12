Байден назвав "абсолютно незаконним" арешт у РФ журналіста WSJ Гершковича

Президент США Джо Байден заявив, що арешт журналіста WSJ Евана Гершковича, якого Росія звинуватила у шпигунстві, є "абсолютно незаконним".

Джерело: The Wall Street Journal

Пряма мова Байдена: "Те, що відбувається, є абсолютно незаконно. Ми це оголосили".

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Деталі: Президент США зазначив, що американські дипломати, попри спроби, досі не змогли зустрітися з Гершковичем.

Повідомляється, що Байден поспілкувався з батьками журналіста, запевнивши їх, що Штати працюють над звільненням їхнього сина з російської в’язниці.

Родина Гершковича заявила, що цінує слова Байдена, що "уряд США робить усе від нього залежне, щоб якомога швидше повернути його додому", пише WSJ.

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