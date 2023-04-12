Байден назвав "абсолютно незаконним" арешт у РФ журналіста WSJ Гершковича
Середа, 12 квітня 2023, 02:38
Президент США Джо Байден заявив, що арешт журналіста WSJ Евана Гершковича, якого Росія звинуватила у шпигунстві, є "абсолютно незаконним".
Джерело: The Wall Street Journal
Пряма мова Байдена: "Те, що відбувається, є абсолютно незаконно. Ми це оголосили".
Реклама:
Деталі: Президент США зазначив, що американські дипломати, попри спроби, досі не змогли зустрітися з Гершковичем.
Повідомляється, що Байден поспілкувався з батьками журналіста, запевнивши їх, що Штати працюють над звільненням їхнього сина з російської в’язниці.
Родина Гершковича заявила, що цінує слова Байдена, що "уряд США робить усе від нього залежне, щоб якомога швидше повернути його додому", пише WSJ.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
- ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину".
- Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
- Суд Москви заарештував журналіста до 29 травня.
- Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в РФ за звинуваченням у шпигунстві – це еквівалентно статусу заручника та розширує повноваження Держдепу.