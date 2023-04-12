Байден назвал "абсолютно незаконным" арест в РФ журналиста WSJ Гершковича
Среда, 12 апреля 2023, 02:38
Президент США Джо Байден заявил, что арест журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого Россия обвинила в шпионаже, является "абсолютно незаконным".
Источник: The Wall Street Journal
Прямая речь Байдена: "То, что происходит, является абсолютно незаконно. Мы это объявили".
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Детали: Президент США отметил, что американские дипломаты, несмотря на попытки, до сих пор не смогли встретиться с Гершковичем.
Сообщается, что Байден пообщался с родителями журналиста, заверив их, что Штаты работают над освобождением их сына из российской тюрьмы.
Семья Гершковича заявила, что ценит слова Байдена, что "правительство США делает все от него зависящее, чтобы как можно скорее вернуть его домой", пишет WSJ.
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Предыстория:
- О задержании журналиста Wall Street Journal стало известно 29 марта. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
- Издание отвергло обвинения РФ в шпионаже и потребовало отпустить журналиста.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что его взяли "на месте преступления". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в Екатеринбурге Гершкович занимался работой, которая "не имеет отношения к журналистике".
- Суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
- Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным" журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого арестовали в РФ по обвинению в шпионаже – это эквивалентно статусу заложника и расширяет полномочия Госдепа.