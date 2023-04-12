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Білий дім не бачить ознак передачі Єгиптом Росії зброї

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 03:23
Білий дім не бачить ознак передачі Єгиптом Росії зброї
ДЖОН КІРБІ. ФОТО GETTYIMAGES

Адміністрація президента США не володіє фактами, які б підтверджували передачу Єгиптом Росії летальної зброї.

Джерело: заява речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю".

Деталі: Кірбі наголосив, що Єгипет був і залишається для США важливим партнером у сфері безпеки.

При цьому посадовець відмовився повідомити, чи є достовірним секретний документ, який, за даними WP, свідчить про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Що цьому передувало:

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Теми: СШАЄгипетРосіязброя
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