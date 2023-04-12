Білий дім не бачить ознак передачі Єгиптом Росії зброї
Середа, 12 квітня 2023, 03:23
Адміністрація президента США не володіє фактами, які б підтверджували передачу Єгиптом Росії летальної зброї.
Джерело: заява речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, якого цитує CNN
Пряма мова: "Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю".
Реклама:
Деталі: Кірбі наголосив, що Єгипет був і залишається для США важливим партнером у сфері безпеки.
При цьому посадовець відмовився повідомити, чи є достовірним секретний документ, який, за даними WP, свідчить про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Міністерство оборони США ще оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів, яка зокрема містила інформацію про боєздатність українських Збройних Сил і дії американських союзників.
- Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.
- Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
- В адміністрації президента США поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних військових документів.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів, у Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.