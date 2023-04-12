Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім не бачить ознак передачі Єгиптом Росії зброї

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 03:23
Білий дім не бачить ознак передачі Єгиптом Росії зброї
ДЖОН КІРБІ. ФОТО GETTYIMAGES

Адміністрація президента США не володіє фактами, які б підтверджували передачу Єгиптом Росії летальної зброї.

Джерело: заява речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю".

Реклама:

Деталі: Кірбі наголосив, що Єгипет був і залишається для США важливим партнером у сфері безпеки.

При цьому посадовець відмовився повідомити, чи є достовірним секретний документ, який, за даними WP, свідчить про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СШАЄгипетРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
Усі новини...
Реклама: