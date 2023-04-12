Белый дом не видит признаков передачи Египтом России оружия

Администрация президента США не располагает фактами, которые бы подтверждали передачу Египтом России летального оружия.

Источник: заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Мы не видели никаких признаков того, что Египет предоставляет России смертоносное оружие".

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Детали: Кирби отметил, что Египет был и остается для США важным партнером в сфере безопасности.

При этом чиновник отказался сообщить, является ли достоверным секретный документ, который, по данным WP, свидетельствует о том, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тыс. ракет для России и поручил чиновникам держать в тайне производство и отгрузки ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

Что этому предшествовало:

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