Белый дом не видит признаков передачи Египтом России оружия

Администрация президента США не располагает фактами, которые бы подтверждали передачу Египтом России летального оружия.

Источник: заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Мы не видели никаких признаков того, что Египет предоставляет России смертоносное оружие".

Детали: Кирби отметил, что Египет был и остается для США важным партнером в сфере безопасности.

При этом чиновник отказался сообщить, является ли достоверным секретный документ, который, по данным WP, свидетельствует о том, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тыс. ракет для России и поручил чиновникам держать в тайне производство и отгрузки ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

Что этому предшествовало:

Министерство обороны США еще оценивает масштабы утечки секретной информации в течение последних недель, которая в частности содержала информацию о боеспособности украинских Вооруженных Сил и действиях американских союзников.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Ранее Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

В администрации президента США пока не знают, кто стоит за утечкой секретных военных документов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты очень серьезно относятся к утечке секретных документов, в Пентагоне по этому поводу проводятся ежедневные совещания.