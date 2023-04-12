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Белый дом не видит признаков передачи Египтом России оружия

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 03:23
Белый дом не видит признаков передачи Египтом России оружия
ДЖОН КИРБИ. ФОТО GETTYIMAGES

Администрация президента США не располагает фактами, которые бы подтверждали передачу Египтом России летального оружия.

Источник: заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Мы не видели никаких признаков того, что Египет предоставляет России смертоносное оружие".

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Детали: Кирби отметил, что Египет был и остается для США важным партнером в сфере безопасности.

При этом чиновник отказался сообщить, является ли достоверным секретный документ, который, по данным WP, свидетельствует о том, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тыс. ракет для России и поручил чиновникам держать в тайне производство и отгрузки ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министерство обороны США еще оценивает масштабы утечки секретной информации в течение последних недель, которая в частности содержала информацию о боеспособности украинских Вооруженных Сил и действиях американских союзников.
  • Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.
  • Ранее Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.
  • В администрации президента США пока не знают, кто стоит за утечкой секретных военных документов.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты очень серьезно относятся к утечке секретных документов, в Пентагоне по этому поводу проводятся ежедневные совещания.

Темы: СШАЕгипетРосcияоружие
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