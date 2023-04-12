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CNN знайшла ще одне відео з відсіканням голови українським військовим

Станіслав ПогоріловСереда, 12 квітня 2023, 08:35
CNN знайшла ще одне відео з відсіканням голови українським військовим
Фото: Getty Images

За даними CNN, минулого тижня в соціальних мережах з'явилося два відео, на яких, як видається, показано відсікання голів українським військовослужбовцям російськими загарбниками .

Джерело: CNN

Дослівно: "Схоже, що ці відео зняті під час різних подій. Одне з них могло бути зняте зовсім недавно, тоді як інше - судячи з кількості листя на землі - схоже, було зняте влітку".

Деталі: Стверджується, що одне з відео було знято 8 квітня найманцями з ПВК "Вагнер".

Вони зафільмували обезголовлені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі поруч зі знищеною військовою машиною.

На відео можна почути голос за камерою, звук, схоже, спотворений, щоб запобігти ідентифікації особи, яка говорить. "Бронетранспортер підірвався на міні", - каже голос.

Очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос, сміючись, продовжує: "Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Підійшли до них і відрізали їм голови". У загиблих солдатів, схоже, також відрубані руки.

ВІДЕО ДНЯ

Начебто, за даними російських соцмереж, відео було зняте поблизу Бахмута.

В CNN повідомили, що не можуть самостійно підтвердити місце зйомки відео. Також не оприлюднено сам відеоматеріал.

Що було раніше: Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.

Нагадаємо

  • У березні стало відомо, що російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після слів "Слава Україні".
  • У липні минулого року в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив тоді, що готує повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ.

Теми: ВагнервбивствовійнаРосія
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