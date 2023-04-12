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CNN нашла еще одно видео с отсечением головы украинским военным

Станислав ПогориловСреда, 12 апреля 2023, 08:35
CNN нашла еще одно видео с отсечением головы украинским военным
Фото: Getty Images

По данным CNN, на прошлой неделе в социальных сетях появилось два видео, на которых, как представляется, показано отсечение голов украинским военнослужащим российскими захватчиками.

Источник: CNN

Дословно: "Похоже, что эти видео сняты во время разных событий. Одно из них могло быть снято совсем недавно, тогда как другое - судя по количеству листьев на земле - похоже, было снято летом".

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Детали: Утверждается, что одно из видео было снято 8 апреля наемниками из ЧВК "Вагнер".

Они сняли обезглавленные тела двух украинских солдат, лежащих на земле рядом с уничтоженной военной машиной.

На видео можно услышать голос за камерой, звук, похоже, искажен, чтобы предотвратить идентификацию говорящего. "Бронетранспортер подорвался на мине", - говорит голос.

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Очевидно, имея в виду тела на земле, голос, смеясь, продолжает: "Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали им головы". У погибших солдат, похоже, также отрублены руки.

Вроде бы, по данным российских соцсетей, видео было снято вблизи Бахмута.

В CNN сообщили, что не могут самостоятельно подтвердить место съемки видео. Также не обнародован сам видеоматериал.

Что предшествовало: Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.

Напомним: 

  • В мае стало известно, что российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после слов "Слава Украине".
  • В июле прошлого года в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил тогда, что готовит сообщение в ООН, Европейский комитет по предупреждению пыток и Международный красный Крест относительно обнародованного видео пыток оккупантами военного ВСУ.

Темы: ВагнерубийствовойнаРосcия
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