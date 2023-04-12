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Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео зі стратою українського полоненого

Олександр ШумілінСереда, 12 квітня 2023, 11:21
Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео зі стратою українського полоненого
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Є те, що нікому в світі не можна ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є.

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Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку, знищувати життя.

Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. І не чекати, що це забудеться, що пройде час…

Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти і нам в Україні зосередитися на фронті. Максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета – перемогти".    

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Передісторія:

  • Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.
  • Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.

Теми: Зеленський
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