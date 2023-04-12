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Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео зі стратою українського полоненого

Олександр ШумілінСереда, 12 квітня 2023, 11:21
Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео зі стратою українського полоненого
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Є те, що нікому в світі не можна ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є.

Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку, знищувати життя.

Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. І не чекати, що це забудеться, що пройде час…

Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти і нам в Україні зосередитися на фронті. Максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета – перемогти".    

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Передісторія:

  • Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.
  • Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.

Теми: Зеленський
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