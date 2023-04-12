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Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на видео с казнью украинского пленного

Александр ШумилинСреда, 12 апреля 2023, 11:21
Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на видео с казнью украинского пленного
Фото: ОП

Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на видео с казнью украинского пленного

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Есть то, что никому в мире нельзя игнорировать. Как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен видеть. Это видео России, какой она есть.

Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой - такую привычку, уничтожать жизнь.

Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз. Каждый должен реагировать, каждый лидер. И не ждать, что это забудется, что пройдет время...

Никто не поймет, если лидеры не отреагируют. Сейчас надо действовать и нам в Украине сосредоточиться на фронте. Максимально помогать гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель - победить".   

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Предыстория:

  • Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
  • Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.

Темы: Зеленский
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