Третя окрема штурмова бригада набирає рекрутів

3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ, яка сформувалась із сил спеціальних операцій полку "Азов", оголошує набір ректурів.

Джерело: 3-я окрема штурмова бригада

Дослівно: "Оголошуємо набір до Третьої штурмової бригади.

Ми кришили російські війська на Київщині та десантувалися в оточений Маріуполь, штурмували окупанта на Запоріжжі, переможним маршем заходили у Херсон та тримаємо оборону Бахмуту.

Наші командири — азовські ветерани. Наші бійці — досвідчені та фахові військові. Ти знатимеш і вмітимеш усе, що повинен і навіть більше".

Нагадаємо:

У січні 2023 року Сили спеціальних операцій полку "Азов" стали 3-ю окремою штурмовою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ і вже воюють на Бахмутському напрямку.

У лютому 2023 року окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов" розширився до бригади. "Азов" закликав вступати до них у рамках ініціативи "Гвардія наступу".