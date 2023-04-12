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Третя окрема штурмова бригада набирає рекрутів

Альона Мазуренко Середа, 12 квітня 2023, 12:43
Третя окрема штурмова бригада набирає рекрутів
ФОТО: ТГ АЗОВА

3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ, яка сформувалась із сил спеціальних операцій полку "Азов", оголошує набір ректурів.

Джерело: 3-я окрема штурмова бригада 

Дослівно: "Оголошуємо набір до Третьої штурмової бригади.

Ми кришили російські війська на Київщині та десантувалися в оточений Маріуполь, штурмували окупанта на Запоріжжі, переможним маршем заходили у Херсон та тримаємо оборону Бахмуту.

Наші командири — азовські ветерани. Наші бійці — досвідчені та фахові військові. Ти знатимеш і вмітимеш усе, що повинен і навіть більше".

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Теми: Азов
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