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Третья отдельная штурмовая бригада набирает рекрутов

Алена МазуренкоСреда, 12 апреля 2023, 12:43
Третья отдельная штурмовая бригада набирает рекрутов
ФОТО: ТГ АЗОВА

3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ, которая сформировалась из сил специальных операций полка "Азов", объявляет набор ректуров.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Объявляем набор в Третью штурмовую бригаду.

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Мы крошили российские войска на Киевщине и десантировались в окруженный Мариуполь, штурмовали оккупанта в Запорожье, победным маршем заходили в Херсон и держим оборону Бахмута.

Наши командиры - азовские ветераны. Наши бойцы - опытные и профессиональные военные. Ты будешь знать и уметь все, что должен и даже больше".

Напомним:

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Темы: Азов
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