Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича – СМИ

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого Россия обвинила в шпионаже.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что одобрение российским президентом такого шага отражает рост влияния сторонников жесткой линии Кремля, которые отстаивают углубление конфронтации с США.

Задержание Гершковича вызвало гневные осуждения со стороны США и их союзников и ознаменовало очередной спад в отношениях между США и Россией, которые ухудшились после вторжения Путина в Украину.

Президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова отметила: "Это должно стать настоящим тревожным сигналом не только для США, но и для всего Запада. Это сигнал о том, что Путин не намерен возвращаться к стабильным и надежным отношениям".

В материале Bloomberg отмечается, что поскольку война затягивается, Кремль все больше пытается представить ее как "экзистенциальную борьбу" против НАТО, стремящегося уничтожить Россию.

"Такие шаги, как ордер на арест Путина за военные преступления, выданный Международным уголовным судом в прошлом месяце, лишь усилили ощущение руководства России, что ему некуда отступать в конфликте, который, как он ожидает, продлится годами", - отмечает издание.

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Возможно, российские власти попытаются обменять Гершковича на бизнесмена Владислава Клюшина, которого в США признали виновным в хакерстве и инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. По данным Bloomberg, Россия и ранее настаивала на включении Клюшина в предыдущие обмены пленными.

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