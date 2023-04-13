Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 00:30
Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича – СМИ
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого Россия обвинила в шпионаже.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что одобрение российским президентом такого шага отражает рост влияния сторонников жесткой линии Кремля, которые отстаивают углубление конфронтации с США.

Задержание Гершковича вызвало гневные осуждения со стороны США и их союзников и ознаменовало очередной спад в отношениях между США и Россией, которые ухудшились после вторжения Путина в Украину.

Президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова отметила: "Это должно стать настоящим тревожным сигналом не только для США, но и для всего Запада. Это сигнал о том, что Путин не намерен возвращаться к стабильным и надежным отношениям".

В материале Bloomberg отмечается, что поскольку война затягивается, Кремль все больше пытается представить ее как "экзистенциальную борьбу" против НАТО, стремящегося уничтожить Россию.

"Такие шаги, как ордер на арест Путина за военные преступления, выданный Международным уголовным судом в прошлом месяце, лишь усилили ощущение руководства России, что ему некуда отступать в конфликте, который, как он ожидает, продлится годами", - отмечает издание.

ВИДЕО ДНЯ

Возможно, российские власти попытаются обменять Гершковича на бизнесмена Владислава Клюшина, которого в США признали виновным в хакерстве и инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. По данным Bloomberg, Россия и ранее настаивала на включении Клюшина в предыдущие обмены пленными.

Предыстория:

  • О задержании журналиста Wall Street Journal стало известно 29 марта. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
  • Издание отвергло обвинения РФ в шпионаже и потребовало отпустить журналиста.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что его взяли "на месте преступления". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в Екатеринбурге Гершкович занимался работой, которая "не имеет отношения к журналистике".
  • Суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
  • Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным" журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого арестовали в РФ по обвинению в шпионаже – это эквивалентно статусу заложника и расширяет полномочия Госдепа.

Темы: ПутинРосcияарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Путин
Путин до сих пор верит, что сможет сокрушить Украину и Запад – ЦРУ
Смерть Зеленского или Путина: США оценивали четыре "диких" сценария войны в Украине - NYT
В правительстве Австрии подтвердили, что арестуют Путина в случае его приезда
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: