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Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 00:30
Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича – СМИ
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого Россия обвинила в шпионаже.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что одобрение российским президентом такого шага отражает рост влияния сторонников жесткой линии Кремля, которые отстаивают углубление конфронтации с США.

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Задержание Гершковича вызвало гневные осуждения со стороны США и их союзников и ознаменовало очередной спад в отношениях между США и Россией, которые ухудшились после вторжения Путина в Украину.

Президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова отметила: "Это должно стать настоящим тревожным сигналом не только для США, но и для всего Запада. Это сигнал о том, что Путин не намерен возвращаться к стабильным и надежным отношениям".

В материале Bloomberg отмечается, что поскольку война затягивается, Кремль все больше пытается представить ее как "экзистенциальную борьбу" против НАТО, стремящегося уничтожить Россию.

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"Такие шаги, как ордер на арест Путина за военные преступления, выданный Международным уголовным судом в прошлом месяце, лишь усилили ощущение руководства России, что ему некуда отступать в конфликте, который, как он ожидает, продлится годами", - отмечает издание.

Возможно, российские власти попытаются обменять Гершковича на бизнесмена Владислава Клюшина, которого в США признали виновным в хакерстве и инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. По данным Bloomberg, Россия и ранее настаивала на включении Клюшина в предыдущие обмены пленными.

Предыстория:

  • О задержании журналиста Wall Street Journal стало известно 29 марта. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
  • Издание отвергло обвинения РФ в шпионаже и потребовало отпустить журналиста.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что его взяли "на месте преступления". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в Екатеринбурге Гершкович занимался работой, которая "не имеет отношения к журналистике".
  • Суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
  • Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным" журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого арестовали в РФ по обвинению в шпионаже – это эквивалентно статусу заложника и расширяет полномочия Госдепа.

Темы: ПутинРосcияарест
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